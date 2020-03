Tanel Kiik: kaardistame Saaremaa koolimajasid ja spordisaale, et neisse palatiruumid teha

«Haigla peamine mure on see, et kui nüüd peaks toimuma mingi väga järsk hospitaliseeritud inimeste arvu kasv, kuidas siis logistika ja transport toimub. Me andsime kinnituse neile, et hingamisaparaadi vajadusega patsiendid toimetatakse mandrile,» kinnitas Kiik. Ministri sõnul ei eelda keegi kohapealset hospitaliseerimise võimekust, kuna on teada, et saarel on kohtade arv piiratud.

Nõrgemate sümptomitega, kuid ravi vajavaid inimesi, on Kiige sõnul esialgu võimalik hospitaliseerida Kuressaare haiglas ning veel nõrgemate sümptomitega inimesed saavad jääda koju või hooldekodusse.

Praegu kaardistatakse Saaremaal koolimajasid ja spordisaale, et teha neist ajutised nö palatiruumid. Kui mandril on haiglavõrgusüsteemis ca 3700 aktiivravi voodit ja nende täituvus on plaanilise ravi edasilükkumise tõttu madal, siis mandril ei tohiks palatikohtadega probleeme tekkida.

«On juba alustatud kaardistamist, et kuhu ja millisesse asutusse oleks kõige mõistlikum täiendavad palatid luua. Ja kuidas tagada just seal hapniku kättesaadavus, sest me teame, et koroonaviirusega kaasnevad just hingamis raskused, kopsupõletikud, on just hapniku lisavajadus kõige kriitilisemaid tegureid.»

«Aga Saaremaa puhul, kus me näeme nakatunute arvu oluliset suuremat tõusu. Näeme ka hoodlekodudes ravivajadust,» selgitas ta, lisades, et ettevalmistusi tehakse koostöös Saaremaa vallavalitsuse, päästeameti, Kuressaare haigla, samuti terviseameti meditsiinistaabiga ja doktor Popoviga.

Riskid hooldekodus

«Hooldekodude puhul on reegel see, et eraldada nakatunud inimesed tervetest. Samuti ka töötajate puhul ei tohiks puutuda kokku vastastikku, et vältida edasine levik,» ütles Kiik. Hooldekodudele on juba eelnevalt pandud nii liikumispiirang kui ka külastuskeeld. «See reegel on kehtinud ligemale üle kuu aja,» tõdes minister.

Südamekodu hooldekodus on nüüd ministri sõnul kaks plokki. «Töötajaskond saab loomulikult liikuda, kas siis tervete plokki või nakatunute plokki,» täiendas Tanel Kiik.

«Ei tohi toimuda läbisegi liikumist, et välistada see olukord, et töötajaskond viiks edasi viirust nii endale kui ka tervetele klientidele,» märkis Kiik. Samuti on ministri sõnul riskifaktoriks, et hooldekodude töötajatel on pered, kellega tihedalt suhtlevad. Töötajate karantiini panekut ta õigeks ei pea. «See ei lähe kokku inimõiguste põhimõtetega. Oleme valitsuses arutanud võimalust pakkuda neile töötajatele majutusvõimalust, kes ise seda soovivad. Lauskeeldudega probleemi lahendada pole õige,» rääkis minister.

Saaremaa Valsi hooldekodus testiti koroonaviiruse suhtes 18 töötajat ja 78 hoolealust, positiivse proovi andsid kolm ühel korrusel asunud hoolealust. Kuressaare Haigla hooldekodus testiti 48 elanikku, kellest kaks olid positiivsed.

Töötajate koroonatestide tulemused veel selguvad. Ka nende hooldekodude puhul eraldati terved haigetest. «Siin on küsimus, kas viia nad sinna kogula majja või siis haigla puhul tõsta nad Covid-19 osakonda,» lisades, et neid otsuseid langetatakse kohapeal. «Aga selge on see, et läbisegi terveid ja nakatunuid käsitleda ei saa.»

Piirangud