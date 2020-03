Indrek Saar ärgitab peaministrit kriisipaketti kiirelt vastu võtma

«Lisaeelarve kiirest vastuvõtmisest sõltub väga paljude Eesti inimeste toimetulek ja väga paljude ettevõtete tulevik. Paraku saab ilma liialduseta öelda, et nii mõnelgi juhul on kavandatava abipaketi võimalikult kiire jõustamine elu ja surma küsimus. Seega on äärmiselt oluline, et riigikogu pikisilmi oodatud toetusmeetmed lähiajal kinnitaks,» vahendas SDE Saare sõnu.