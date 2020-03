Õiguskantsler: Kohtla-Järve hooldekodus on ruumikitsikus

Hooldekodu suuremad toad on jagatud kergvaheseintega väiksemateks aladeks. Vaheseinad ei ulatu laeni, ukseavasse on pandud nii kardinaid, voldikuksi kui ka siinidel liikuvaid vineeruksi. Tubade suurust mõõtes selgus, et mitmelpool on pindala ühe voodikoha kohta väiksem, kui tervisekaitsenõuded ette näevad.