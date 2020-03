Kohus võttis vahi alla vägivallas ja vargustes kahtlustava alaealise

Noormeest on varem ühel korral kriminaalkorras karistatud tingimisi vangistusega katseajaga üks aasta käitumiskontrolliga lisakohustusega mitte tarvitada alkoholi, narkootikume, jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks. Lisaks on tal mitu kehtivat väärteokaristust.

«Äärmiselt kahetsusväärne on see, et vahetult peale arestimajast vabanemist soetas ta endale uue relva, mida kohe ka kasutas, tulistades sellega avalikes kohtades sh teiste inimeste suunas, millega kohutavalt hirmutas neid,» lisas abiprokurör.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant sõnas, et noormees on politsei huviorbiidis olnud juba pikemat aega. «Kogutud tõendid näitavad, et tegu on noormehega, kes paneb toime eri liiki süütegusid, mõjutades seeläbi kogukonna turvatunnet. Noormehe teod mõjutavad üldist õiguskorda ka laiemalt, sest ta kaasab ja mõjutab teisi noori süütegusid toime panema,» lisas Kliimant.