Sel nädalal toimub õpilastele veebikoolitund

Neljapäeval algavad iganädalased live-koolitunnid õppimisest ja õpetamisest

Tund kantakse üle Telia TV Inspira kanalis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube’is. Live-koolitund toimub kontaktivabalt Kultuurikatla stuudiost koostöös ettevõtetega Miltton New Nordics, Eventech, Royal Experience, Minu Rada ja Valge Klaar.

Eesti Haridustehnoloogide Liidu juhi Diana Veskimägi sõnul on tegemist hea tahte algatusega. «Soovime viia Eesti parimate spetsialistide kogemuse kõikide meie kooliõpilaste ja õpetajateni olenemata nende füüsilisest asukohast ja võimalustest. Meil on siiralt hea meel, et algatusega on kaasa tulnud ka eraettevõtted ja tunde läbi viivad eksperdid,» lisas Veskimägi.

«See on hea võimalus tuua distantsõppesse veidi vaheldust ja õppida iseseisvalt tõhusamalt õppima, julgustan õpetajaid ja õpilasi võimalusest kinni haarama,» sõnas haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Edaspidi igal nädalal toimuv tund on suunatud eelkõige 7.-12. klasside õpilastele ning nende õpetajatele ja lapsevanematele. Tunnid keskenduvad erinevatele õppimise ja õpetamise tahkudele. Läbi sli.do keskkonna saavad kõik osalejad aidata tunni fookust ja teemasid seada. See on hea võimalus tuua distantsõppesse veidi vaheldust ja õppida iseseisvalt tõhusamalt õppima

Esimese koolitunni tõhusast õppimisest viivad läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste eksperdid Grete Arro ja Kriste Talving. Õppetund kestab 60 minutit ning on hiljem ka järelvaadatav Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube’i kanalis ning Inspira kanalis Telia TV-s ja veebis. Õpilased on kuni kolmapäeva, 1. aprillini oodatud vastama tunnis arutlusele tulevatele küsimustele sli.do keskkonnas (kood: opitargalt).

Arro ja Talving toovad välja, et õppimist vaadatakse sageli justkui millegi «ära» tegemise, mitte samm-sammult oma arusaamade, teadmiste, mõistmise ja oskuste süvendamise ning lihvimisena, mida see võiks olla. «Õppimise mõte ei ole näida tark ja tubli nõutud ülesannete ära tegemisel, vaid otsida iga päev võimalusi, mis kasvatavad intelligentsust. Õppimise viisidele on vaja pöörata teadlikku ja järjepidevat tähelepanu selleks, et õppimine oleks sisuline ja õpitu salvestuks pikaajaliselt. Nii nagu kõike muud, on ka õppimist vaja õppida ja õpetada,» selgitavad Talving ja Arro.