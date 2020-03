GALERII ⟩ Saaremaale viidav Kaitseväe välihaigla võtab patsiente vastu 2. aprillist

Doktor Arkadi Popov ütles täna, et pärast ringkäiku Kuressaare haiglas, esines seal puudujääke, mistõttu paigaldatakse sinna tõenäoliselt juba sel nädala välihaigla. Seal töötavat personali hetkel komplekteeritakse ja see hakkab alluma Kuressaare haigla juhtkonnale. Sellest saab haigla üks osa, kus on 20 intensiivravi voodikohta. Plaani järgi paigaldatakse see koostöös kaitseväega Kuressaare haigla kõrvale.