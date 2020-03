Täida ise: Tartu Ülikoolis valmis koroonaviiruse veebipäevik

Tartu Ülikooli teadlaste loodud uues veebipäeviku vormis koroonaviiruse uuringus on oodatud osalema nii koroonadiagnoosi saanud patsiendid kui ka need, kes kahtlustavad, et on praegu haiged või on koroonaviiruse läbi põdenud või kes enda teada viirusega kokku puutunud ei ole.