Tallinn hakkab õpilastele jagama toidupakke

«Meie ühise pingutuse tulemusena on nüüdseks sooja koolilõunat saavate õpilaste arv tõusnud juba 1600ni. Tänan nii koolijuhte kui ka toitlustajaid, kes on toidu jagamist edukalt korraldanud,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Haigus on aga salakaval ja selle võitmiseks tuleb meil viia inimeste kontaktid miinimumini. Oleme otsinud uusi lahendusi ja võimalusi, kuidas seda lastele nii vajalikku tegevust siiski jätkata. Leidsime, et optimaalseks lahenduseks on nädala aja toidupakkide jagamine. Toidupakid toimetatakse lapse kodule kõige lähemasse kooli, kust need liigse rändamiseta kätte saab.»