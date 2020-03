Karantiinikohustus kehtib Eestis juba 8200 inimesele

Postimees kirjutas eile, et kodus püsimise kohustus kehtib 7000 inimesele, nüüd on neid umbes 1200 võrra rohkem. Niivõrd suur kasv on seotud sellega, et eile olid politsei käsutuses nädalavahetuse andmed, mille hulka ei olnud arvatud koroonaviirusesse nakatunuid ja nendega koos elavaid inimesi.