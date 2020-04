Eesti Teadusagentuur toetab riiki koroonakriisi lahendamisel

«Kuigi teadusagentuuri rahastatavate rakendusuuringute programmide taotlusvoorud on praeguseks lõppenud ja neile eraldatud vahendid on kasutatud või kasutamisel, leidsime koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimaluse kasutada mitmete teiste tegevuste arvelt raha koroonakriisis kiireloomulist lahendamist vajavate rakendusuuringute käivitamiseks. Hea meel on selle üle, et selliste uuringute käivitamiseks vajalikud protseduurid on õnnestunud korraldada väga lühikese ajaga tänu kõikide osaliste ühisele pingutusele,» ütles teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

«Meid tabanud viirusepideemia on oma mõjult ja komplekssuselt erakordne. Tekkinud ja lähitulevikus tekkivate eri eluvaldkondi puudutavate keerukate probleemide lahendamisel on vaja kogu ühiskonna pingutust. Eesti teadlased on valmis oma teadmisi rakendama selleks, et üldrahvalikust hädast üle saada ja selle tagajärgi leevendada. Samas on vaja ülevaadet, mida teadlased teevad või planeerivad teha ning mida on vajalik teha, et nüüd ja tulevikus eriolukordadega toime tulla,» põhjendas Koppel info koondamise vajadust.