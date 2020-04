Euroapteegi kaubamärgiga apteegid on jätkuvalt avatud

Euroapteegi juht Oksana Kostogriz selgitas, et isegi eriolukorra ajal on kett suutnud viia apteegireformiga vastavusse. «Pidasime kõikide apteekide säilitamist meie klientidele väga oluliseks,» ütles ta, lisades, et kaubamärgi all tegutsevad apteegid paiknevad üle Eesti, ka väiksemates asulates.