Terviseameti uus käskkiri pani juristid kukalt kratsima

Sõnastus tekitab segadust

Sotsiaalministri nõunik Rasmus Sinivee selgitas Postimehele, et terviseameti otsus ei keela telemeditsiini teenuse osutamist. «Raviarst otsustab, kas ravi on oluline vältimatult jätkata ja milline plaaniline ravi tuleb lõpuni viia, et mitte halvendada patsiendi tervislikku seisundit,» ütles ta ja lisas, et seda ei ütle arstile ette keegi, isegi mitte terviseamet.