«Sõjaolukord» maskiturul: haigla tellis maske, kuid sai lisaks kastidega pudi-padi

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul pidi nendeni jõudma kokku 37 000 FFP2 tüüpi maski, kuid Tallinnas avastati, et nendeni jõudis maske oluliselt vähem - kokku 25 000.

Lisaks avastati, et osades kastides on eriolukorra tõttu soetatud maskide asemel esemeid, mida nemad ega tarnija tellinud polnud. Haigla juhid nimetasid kastides sisalduvat «pudi-padiks».

Põhja Regionaalhaigla juhatuse esimehe sõnul on ka 25 000 maski tervishoiusüsteemile praeguses olukorras oluline: «Olukord ongi keeruline ning võib juhtuda, et kaubast jäädakse ilma tehase ukse peal.»

«Isikukaitsevahendite osas on niinimetatud sõjaolukord,» ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Ehrlich ei osanud PERHi juhtumit kommenteerida. «Jah, kahjuks on see tendents, et iga kriis tekitab ka selliseid inimesi, kes ei taha ausal teel hakkama saada. Ettevaatlik peab kindlasti olema,» ütles Ehrlich.