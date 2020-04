Eesti pagulaskeskustes viibib kokku 42 inimest

Vao keskuse juhti Jana Selesneva sõnul viibib 1. aprilli seisuga Vao keskuses 29 inimest, neist 22 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning seitse on juba saanud rahvusvahelise kaitse. Vao keskuses elab seitsme riigi kodanikke, kõige rohkem on keskuses Venemaalt ja Süüriast pärit inimesi. Keskuses elab kümme last, neli naist ja 15 meest. Peresid elab keskuses kolm.