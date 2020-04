Muraste lapsevanemad mures: vald tahab viiruse varjus suunata koolitee ohtlikule pankrannikule

Eensalu sõnul üritab vald praegu viiruse varjus läbi suruda otsuse, mis paneb sajad lapsed reaalselt ohtu ning mille vastu on selgelt nii kooli hoolekogu, direktor, õpetajad, lapsevanemad kui turvaeksperdid. «Valla omavoli vastu laekus petitsioon.ee keskkonda ühe ööpäevaga 503 häält,» ütles Eensalu.

Hoolekogu esimehe väitel näitavad ekspertanalüüsid, et praegusel kujul ei saa Tilgu teed kooliteena kasutada.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtivlektor Sven Kreegi koostatud eksperthinnangu kohaselt ei ole Tilgu tee kasutamine õpilaste kooliteena mõistlik, kuna pole tagatud ohutu liiklemise võimalused ning üleval on küsimused koolitee pikkuse kohta nende jaoks, kes peavad selle jalgsi läbima.

Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudi lektori Ain Kendra kinnitusel sobiks valla pakutud möödasõidutaskutega lahendus normide järgi teedele, kus liikluskoormus on vaid kuni 50 autot ööpäevas ega sobiks seega Tilgu tee liikluskoormusega. Ka maanteeamet on kinnitanud, et möödasõidutaskutega lahendus ei ole sobilik.