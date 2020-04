Valitsus otsustab stabiliseerimisreservi kasutusele võtmise

Otsuse tulemusena on võimalik kaasata stabiliseerimisreservi vahendeid järk-järgult ning vastavalt vajadusele 2020. ja 2021. aasta jooksul, mil kriisi tõttu on riigil suurenenud kuluvajadus ja samal ajal on prognoositav maksulaekumise vähenemine. Rahandusministri hinnangul on negatiivne rahavoog sel ja järgmisel aastal kokku 3 kuni 3,5 miljardit eurot.