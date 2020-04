Tais Phuketi saarel lõksus eestlane: raha jagub veel paariks kuuks

Kuidas teil seal läheb?

Tere, meil läheb siin soojalt, palavalt, nagu näha, higi lahmab. Kui konditsioneeri alt ära tuled, siis on ikka väga-väga palav.

Millal te siis algselt oleks pidanud tagasi tulema?

23 märtsil, aga kuna tundus, et Eestis on tummine kriis, siis mõtlesime tagasitulekut edasi lükata, aga kuna nüüd siin läheb lennujaam kinni, siis tuleme tagas alles mai alguses.

Paljud eestlased sõitsid kriisi puhkedes Taisse, et seal saab ujuda, pole piiranguid, mis see tegelikkus on?

Piirangud on. Rannad on kinni ja basseinid on kinni, aga vähemalt ei pea kodus istuma, õue võib minna.

Kas politseinikud seisavad siis randades ees, et ujuma ei lasta?

Esimestel päevadel oli politsei tõesti ees, aga praegu on lihtsalt punased lipud väljas ja kõikide suuremate randade ees on keelumärgid, et ei saa minna ligi. Politsei käib kontrollimas ka päevas mitu korda, et keegi hotellide basseinides ei ujuks. Neid on ikka väga palju ringi liikumas, iga nurga peal on politsei.

Kas kogu Phuketi saar on kinni pannud?

Täpselt. Üks sild seda saart ühendab, inimesed üle ei saa, ainult medikamente lubatakse tuua üle. Suhteliselt isoleeritud on see saar praegu.

Kui sa lähed tänavale, mis pilt sealt avaneb?

Tühi, kui meie Taisse tulime olid kõik kohad rollereid ja autosid täis, siis nüüd on null autot, sa sõidad üksi, vahepeal tuleb mõni vastu, rannaääred on tühjad, poed kinni, mahajäetud tunne tekib kohati.

Ja kuidas on lood kuulsa Patongi peotänavaga?

Kinni, täiesti kinni, täna sõitsin mööda, ühtegi in ei liikunud, keelumärgid olid ees, et sisenemine on keelatud. Siin sõidavad ringi autod, mis puhastavad maju mingi klooriveega ja mul on sellest video ka, kuidas nad siin möllavad.

Kas on ka mingi kellaaeg, kus te välja minna ei tohi? Kas sel ajal toimubki tänavate desinfitseerimine?

Ei, pritsimine käib ka päeval, tulevad oma rongiga ja kes ette jääb, see jääb. Õhtul soovitavad peale kaheksat mitte liikuda, aga me käisime ükspäev 10 ajal poes ja politsei tuli vastu, aga ei teinud midagi. Ju nad soovitavad 8-st mitte liikuda, et koosolemisi ei toimuks.

Aga kas seal maske on saada ja kas inimesed kannavad neid?

On, meil on maskid olemas, eile ostsin 5-6 tükki, et siin on neid igasuguse disainiga – võid saada ka oma nime ja pildiga, seda on. Apteegid on neid täis ja nad ütlevad, et neil on korralik varu olemas.

Kui palju te seal eestlastega suhtlete?

Vähe. Täna on mingi eestlaste üritus toimumas, võib olla käime läbi.

Kas seal lubatakse siis veel kokku tulla kambakesi?

Avalikult ei tohi, aga kellelgi oli vist sünnipäev, aga muud ei oska öelda.

Julgete minna?

Sellepärast me kahtlemegi, et väga nagu ei taha.

Kuidas tundub, kui kauaks raha jätkub, kaua te seal olla saate, võib olla kestab see olukord kuid?