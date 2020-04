Ivo Linna: tuleb targa inimese Fred Jüssi nõuande järgi õppida vedelema

«Me olime päris pikalt Muhus ka, aga üks asjatoimetus sundis meid tulema sealt ära. Ilmselt me sinna nüüd tagasi ei lähe, sest sealt ei pruugi välja saada,» rääkis Ivo Linna uudistesaatele «Reporter».

Kuigi Ivo Linnal valutab süda Saare- ja Muhumaal toimuva pärast, tunneb ta, et temal, kui juba riskigruppi kuuluval inimesel, on praegu Tallinnas turvalisem olla.

«Meie perearst on ka Tallinnas, kusagil nurga taga see mõte on peast läbi käinud, et ehk on kindlustunne suurem siin. Meil on siin ka korter, kuhu varjuda ja me oleme võtnud soovitust tõsiselt, et püsige kodus,» tõdes Ivo Linna. «Meil omavahel naisukesega igav ei hakka, loeme raamatuid. Tuleb targa inimese Fred Jüssi nõuandeid ka kuulda võtta, et tuleb õppida vedelema mõnikord.»

Ivo Linna käib poes alati maski ja kaitseprillidega ning ei mõista, miks osad inimesed maski kandmist häbenevad. «Mul oli eile vaja käia poes, ütleme 30 inimesest pooltel olid juba maskid, aga veel mõni päev tagasi olin mina ühes poes küll ainuke, kellel oli mask ees. Ma täitsa usun, et need aitavad, tõmbad näo kinni ja lähed,» näitas Linna ette.

Ivo Linna sõnul on kurb näha, et osad inimesed ei võta ikka olukorda tõsiselt ja liiguvad kampades tänavatel. «Mõned mehepojad arvavad, et ega see viirus mulle küll külge ei tule ja käitun nii nagu tahan. Selles mõttes on kurb, et inimesed toovad oma egole ohvriks teiste inimeste tervise ka,» sõnas Linna.

Linna tõdes, et praegu on kõik ta esinemised tühistatud. «Eks ta muidugi on keeruline, sest mulle meeldib lava peal eputada ja ma tegelikult väga ootan seda esimest korda, kui see asi laheneb,» rääkis Linna.

Eurovisiooni lauluvõistluse ära jäämisest rääkides tõdes Ivo Linna, et tal on Uku Suvistest väga kahju. «Lugu hea, esitus võimas, mul on tõeliselt kahju! Mina oleks küll selle poolt, et saata ta järgmine aasta Eurovisioonile. Uku peab sinna saama ükskord!»