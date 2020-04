OTSEFOTOD ⟩ Hiinast jõudis Tallinna ülioluline saadetis isikukaitsevahendeid

Riigihalduse minister ja eriolukorra tööde juht Jaak Aab on öelnud, et tarned hilinevad üle maailma. «Maailmas on olukord väga ebakindel. Tarned hilinevad ja iga päev toob kaasa muudatusi. Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused on meile esitanud soovi saada vähemalt kuu varu isikukaitsevahendeid.»