Põhja-Tallinna pargivahid liiguvad elektriliste tõukeratastega

«Parkide territooriumid on väga suured ja elektriline tõukeratas tõstab olulisel määral pargivahtide mobiilsust. Kriisi käigus on pargivahtide lisaülesandeks valvata, et inimesed mängu- ja spordiväljakute kasutamiskeelust ja eriolukorra käitumisreeglitest kinni peaksid. Täna oli selgelt näha, et linna ja riigi poolt tehtud selgitustöö on vilja kandnud, enamik inimestest on olukorra tõsidusest aru saanud ja vahepealne rahvapidu Stroomi rannas on lõppenud,» ütles Järvelaid.