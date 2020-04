President taunis Tallinna uudistesaadet PBKs

«Mulle ka tundub, et me ei peaks avalikku raha Vene propagandakanalite taaselustamisse panustama. Eriti veider on selle juures, et kui Tallinna linn, kes saadab iga nädal ajalehti oma inimeste postkastidesse ütleb, et me ei saa muidu vene inimesi kätte. Meie oma strateegilise kommunikatsiooni eksperdid on kogu aeg öelnud, et PBK enda uudised ei ole usaldusväärsed. Siis ei ole ka mõistlik sinna juurde oma uudiseid juurde osta,» edastas ERR president Kersti Kaljulaidi vastust Vikerraadio saatejuht Mirko Ojakivi küsimusele, kas ta peab õigeks, et ajal kui venekeelse ETV+ vaadatavus on neli korda kasvanud, otsustas Tallinna linn teha Venemaa propagandakanalis PBK oma uudistesaate ning viia Eesti inforuumi tulema hakanud kohalikud vene vaatajad tagasi Venemaa inforuumi.