Siseministeerium: töö kaotanud välismaalastel tuleb naasta koduriiki

Siseministri sõnul on praegusel keerulisel ajal, mil meil on oma inimestel töökohti vajaka ning kus iga päev tekib juurde töö kaotanuid, vaja toetada Eesti elanikke. „Neil peab olema võimalus vabadele töökohtadele asuda. Näha on, et viimase kuu jooksul on registreeritud töötute arv Eesti elanike hulgas hüppeliselt kasvanud. Samal ajal on tööandjad esitanud taotlusi võõrtööjõu kasutamiseks sarnases mahus kui on kasvanud töötus. Soovitan tööandjatel vaadata neid numbreid ja otsida siiski võimalusi kasutada enam kodumaist tööjõudu. Meie inimesed on väärt, et keerulisel ja kasvava töötuse ajal just neile tööd pakkuda,“ ütles Helme.