Kuressaare haigla ravijuht: täna toodi ravile kaks koroonahaiget, aga järgmisel nädalal võib olukord järsult halveneda

«Kui me vaatame, palju me täna viirusega patsiente oleme hospitaliseerinud, siis ma ütleks, et neid on kaks,» rääkis Laane «Ringvaates».

Kui neljapäeva hommikul oli Kuressaare haiglas ravil 22 koroona-positiivset patsienti, siis üks patsient kirjutati päeva jooksul välja, samas on lisandunud kaks nakatunut «Sorteerimisosakonnas on meil praegu kolm patsienti, nii et see koormus haiglale ei ole ülisuur,» iseloomustas Laane hetkeolukorda. Paar patsienti on Kuressaare haiglas praegu raskes kliinilises seisundis.

Küsimusele, mis edasi saab, vastas Laane, et prognoosida on väga raske. Ta märkis, et haiguse prognoosi mudelid on koostatud Itaalia ja Hispaania järgi. «Mida mudelid näitavad, on see, et haigestumise tõusu oodatakse järgmisest nädalast,» selgitas Laane. Selleks ongi tehtud vastavad ettevalmistused, sealhulgas paigutatud kaitseväe välihaigla Kuressaarde.

Kuna juba 42 Kuressaare haigla töötajat on andnud positiivse koroonaproovi, siis viidi haigla töötajate seas läbi laustestimine. Laane lisas, et need 42 positiivset proovi on avastatud mitme nädala jooksul.