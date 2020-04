Savisaar oma peaministriks oleku ajast: start oli innukas

«Eesti on 30 aastaga saavutanud uskumatut,» ütles taasvabanemise valitsuse peaminister Edgar Savisaar. «Ka maratonijooksu tulemusest määrab start palju – me tegime tagant järgi vaadates Eesti jaoks läbimõeldud ja tasakaaluka, kuid seejuures innuka stardi. Eesti järgnevate aastate edu poleks olnud mõeldav ilma kõigi eestimeelsete jõudude ennastsalgava tegevuseta ja, vaatamata mõningatele lahkarvamustele taasvabanemise taktikalistes küsimustes, ka tulemusliku koostööta. Selle eest avaldan taasvabanemise valitsuse nimel, kes tähistab täna 30. aastapäeva, sügavat tänu ja tunnustust ministritele ning kõigile asjaosalistele.»