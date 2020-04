Lahenes toidupanga probleem hüppeliselt kasvanud kütusekuluga

Antamo avaldas lootust, et praegune kriis paneb inimesed rohkem mõtlema oma igapäevasele tarbimisele. «Sageli on meil harjumus osta rohkem, kui süüa jaksame, mistõttu osa toitu läheb raisku, selle asemel, et jõuda nendeni, kes seda tegelikult vajavad. Sarnane on lugu ka toiduainetööstusega, kus tekkivate jääkide hulk on muljetavaldav. Neste üks suuremaid tehnoloogiarendusi on võimekus toota toiduainetööstuse jääkidest ja jäätmetest kvaliteetset kütust, mistõttu teame, et värske toit ei pea minema prügisse,» selgitas Antamo.