Inimeste ahnust ja teadmatust ära kasutavaid petiseid pole ükski viirus murdnud

«Jälgime hoolega internetireklaame ning kahtluse korral võtame pakkujaga ühendust. On tähtis, et inimesi lihtsa tulu teenimise eesmärgil ära ei kasutataks,» sõnas Tambre ning lisas, et kriitiliselt tuleb suhtuda kõigisse koroonaviirusega seotud pakkumistesse.

Vanad skeemid endiselt käibel

Kelmid jätavad mulje, et «investeeritud» raha kasvab kiirelt ja julgustavad muudkui juurde kandma. «Kelmid manipuleerivad inimestega, et saada nende usaldus ja neid võimalikult kaua konksu otsas hoida. Eesmärk on ühelt inimeselt võimalikult palju raha kätte saada,» kirjeldas kriminaalbüroo juht. Võrreldes varasemate aastatega pannakse toime vähem armupettusi, kuid ka need toimuvad just usalduse arvelt.