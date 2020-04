Punab: nakatunute tegelik arv võib Eestis küündida 10 000ni

Punab kirjutab sotsiaalmeedias, et koroonaviiruse suhtes masstestivates riikides nagu Vatikan, San Marino ja Andorra on keskmiselt 7000 juhtu miljoni elaniku kohta. Aktiivselt testivatel Islandil, Fääri saartel ja Luksemburgis on avastatud keskmiselt 3700 juhtu miljoni kohta.

Eestis on tuvastatud 724 juhtu miljoni kohta. Samas suurusjärgus on Punabi sõnul see näitaja ka kõigis eespool nimetamata Põhjamaades, välja arvatud Soome, kus see näitaja on kaks korda madalam.

«Minu arust käime üsna ühte sammu Islandiga – nakkuse teed ja leviku algus sarnased, küll on meie süsteem vähemvõimekam ja seega võime eeldada, et meil on levimus täna vähemalt (ka Island pole kõiki testinud!) 5-10 korda kõrgem ametlikult tuvastatud haigusjuhtudest,» leiab Punab.

«See tähendab õnneks, et raskeid haigusjuhte võib olla senikardetust vähem. Samas tähendab see ka seda, et meil on täna nakatunud minimaalselt 4000 inimest, arvestades Saaremaad ja seni puudulikult testitud Ida-Virumaad, siis julgen ennemini pakkuda nakatunute arvu 10 000 inimese juurde,» märgib Punab.

Tema sõnul on täiesti teadmata kokkupuudet ja immuunkaitsega inimeste arv meie populatsioonis (aga see puudub ka teiste riikide kohta).