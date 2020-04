Jaak Aab: kaitsevahendite kriitiline varu on olemas

«Tänaseks peaksid kõik asutused olema oma saadetise kätte saanud. Pool miljonit maski läks üldhooldekodudesse, 250 000 maski said riigiasutused ja KOVid, haiglad said respiraatoreid,» täpsustas Keskerakonna endine peasekretär.

Saare- ja Muhumaa on eraldi tähelepanu all. «Viisime sinna eraldi koguse. Kõikidel Saaremaa kaupluste müüjatel peaksid tänaseks olemas olema kitlid ja kirurgilised maskid,» selgitas Aab.

Ka on lootust, et lähiajal saab kaitsemaske apteekidest osta. «Olen ravimite hulgimüüjatega pidevalt ühenduses olnud. Nüüd on esimene kogus Magnumile tulemas. Loodan väga, et järgmise nädala keskel on apteekides kirurgilised maskid normaalse hinnaga saadaval. Kindlasti jääb jaemüügi hind alla euro. Kaalume ka piiranguid, palju inimesed korraga osta saavad,» selgitas riigihalduse minister.