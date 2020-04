Magnum: kaitsemaskid jõuavad apteekidesse järgmisel nädalal

Magnum kutsub inimesi üles mõistlikkusele maskide varumisel ja rõhutab, et nii apteegis kui ka väljaspool tuleb juhinduda eriolukorra reeglitest. Magnum AS juhatuse esimehe Ahti Kallikormi sõnul hoitakse pöidlad pihus, et homne tarne kenasti kohale jõuaks.

«Loodetavasti on Eesti inimestel võimalik soetada maske apteegist järgmise nädala esimeses pooles,» selgitas Kallikorm. «Hästi oluline on mõista, et kaua oodatud maskid jõuavad küll apteekidesse, kuid maskide muretsemise hoos ei tohi ära unustada tervise hoidmist. Head inimesed, palun arvestage, et apteegis ja sellest väljaspool kehtivad kõik eriolukorra reeglid (sh 2 meetrise vahe hoidmise nõue). Teeme koostööd ka kaubanduskeskustega, et reguleerida nõuetest kinnipidamist,» tõdes Ahti Kallikorm. Ta lisas, et maske on võimalik saada ka kontaktivabalt e-apteegist.