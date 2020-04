Õiguskantsler: justiitsministri määrus rikub elektroonilise valve all olijate kaitseõigust

«Seni pole sellest probleemi tekkinud, kuna selle määruse täitmisel on lähtutud "tervest mõistusest», sest ei pea seadustesse iga juhtumi kohta eraldi paragrahve kirjutama. Õigusteadmised ja sotsiaalne küpsus on see, mis prokuröri, advokaadi ja kohtuniku puhul eeldatakse ning see mõtteviis pidi toimima ka selles kriminaalasjas. Minu praktikas ei ole kordagi prokuratuur või kohus takistusi teinud. See on ju loomulik, et õigusriigis austatakse kaitseõigust ning riik ei sekku advokaadi ja kliendivahelisse suhtlusesse ning kui inimesel on vaja advokaadiga suhelda, siis riik ei sega, vaid aitab,» ütles vandeadvokaat Dmitri Školjar BNS-ile.