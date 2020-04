Minister Reps tegi koolilõpetamise kohta valitsusele ettepaneku

«Kuna tähtajatu õiguse andmine on tekitanud mõningast ärevust, seda eriti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate seas, siis tegin ettepaneku asendada see seaduseelnõu muudatustes tähtajalise õigusega,» lisas minister.

Mailis Reps rõhutas, et muudatuste peamine eesmärk on leida eriolukorras parimad ja paindlikud lahendused, mitte saada pikaajalist otsustusõigust.

Reps ütles, et eelnõu koostamise esimeses versioonis sõnastati tähtajata õigus otsustada koolilõpetamise tingimuste üle seetõttu, et praegu on väga keeruline prognoosida, kui kaua eriolukord kestab ja kas viirus võib pärast vaibumist uuesti puhkeda.

Eriolukorra jätkudes võib tekkida vajadus pakkuda paindlikke võimalusi eksamite sooritamiseks mitte ainult lähikuudel, vaid ka suve lõpus, sügisel või suisa järgmise õppeaasta teisel poolaastal. Oluline on, et õpilased, kellel sel õppeaastal on eriolukorra tõttu eksamite sooritamine häiritud või jäävad need üldse sooritamata, ei satuks järgmistel aastatel võrreldes teiste lõpetajatega ebavõrdsesse olukorda.