Kremli propagandasõnum: maskid Eestisse on Venemaa humanitaarabi

Eesti-vastast mõjutustegevust analüüsiv blogi Propastop kirjutab, et eelmisel nädalal levis eriolukorras Eestis rõõmus uudis, et neljapäeval, 2. aprillil maandus Tallinnas lennuk miljonite kaitsemaskide ja muu kaitsevarustusega. Eesti ja Läti ühise tellimuse raames ja Eesti veebikaubamaja Hansapost abiga Hiinast hangitud varustus on leevenduseks koroonaviiruse-vastaste kaitsevahendite nappusele.