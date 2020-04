Euroopa püüab lisaks inimestele ka majandust elus hoida

Praeguste debattide põhiteema on aga see, milliseks kujuneb riikide ühine vastus, kui suur see saab olema ja kuivõrd solidaarselt on riigid valmis kohustusi võtma.

Ühine võlg on seni olnud aga rahanduslikult konservatiivsetele riikidele nagu Saksamaa ja Holland justkui punane rätik härjale. See, kelle päästmist esmajoones silmas peetakse, on hetkel pandeemiast enim räsitud Euroopa riik Itaalia, kel juba niigi erakordselt suur võlakoorem ja kelle jaoks juurdelaenamine on raske. Kujundlikult öeldes on küsimus selles, mil määral on Saksamaa valmis Itaaliat aitama.