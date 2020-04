Reformierakond käis koroonakriisi eelarve parandamiseks välja oma plaani

Reformierakonna juht Kaja Kallas toonitas, et opositsioon toetab valitsuse esitatud meetmeid, mis annavad haigekassale, töötukassale ja KredExile võimaluse aidata inimesi nii, et nad säilitaksid oma töö ja sissetulekud.

- Luua KredExis meede, mis toetaks mikro- ja väikeettevõtjaid, käsunduslepinguga töötajaid, FIEsid. Tingimuseks on, et nad on tegutsenud eelmisel aastal ja on ka makse maksnud.

Opositsiooni seni suurem kriitika valitsuse plaanidele ongi olnud see, et on asutud muutma seadusi, mis ei puuduta otseselt kriisi. Näiteks on aktsiisilangetused (maagaasi, elektri, diisli), pensioni teise sambasse maksete peatamine ning võõrtööjõuga seonduv. Samuti on põhiseaduskomisjonis tõstatud teema andmekaitsega seotud seaduste muutmiseks.