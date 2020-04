Maanteeametil on tänavu teede ehituseks kasutada rekordilised 215 miljonit

«Kinnitan, et eriolukord pole tänaseni nõudnud meilt teehoiutöödes korrektuure. Meie kohustus on tagada riigiteede sõidetavus ja see on praegu 100% tagatud. Oleme olnud asfaldiliidu juhatusega iganädalaselt suhtluses. Nad kinnitavad, et on hetkel valmis kõiki teehoiutöid vastavalt graafikutele läbi viima. Tõsi, materjali tarnetega võib tekkida teatud probleeme. Eks peame siis konkreetselt läbi rääkima, kas on võimalik ka mingid leevendusmeetmed tähtaegade osas. Aga täna kinnitavad kõik, et me hankeid ei pidurdaks ja läheks jõuliselt nendega edasi. Meil on töös 80 riigihanget ja me pole pidanud korrektuure tegema», selgitas peadirektor Sauk.

Neljarealised maanteed

Maanteeamet tegeleb aktiivselt ka valituselt saadud kahe ülesandega. Üks nendest on põhimaanteede kiirendatud korras neljarealiseks ehitamine. «Põhimaanteede neljarealisteks ehitamise projekteerimistööd on mitmes lõigus kinnitatud. Oleme need välja valinud liiklussageduse järgi. Tuleb tunnistada, et palju on lõike ka Tallinnast kaugemal. Seni oleme hakanud ehitama tavaliselt ikka Tallinnast alates,» kirjeldas Sauk muutust. Samas tõdes ta, et suurprojekt võtab kaua aega. «Sellist ülesannet ei saa täita kuude või aastatega. Me hindame, et kõigi põhisuundade neljarealiseks ehitamine 1,7-2 miljardit ja võtab 10-15 aastat.»

PPP

Teine maanteeametile antud suund on PPP (avaliku ja erasektori koostöö - toim) kasutamine. «Valmistame Pärnu suunal olevat Libatse-Nurme pilootprojekti koos rahandusministeeriumiga ja konsultantidega ette. Suveks tuleb valitsuselt saada järgmine kinnitus sellega edasi minemiseks. Olen realistlik ja ütlen, et PPP hankeni jõuame aasta või pooleteise pärast. See võtab aega, sest meil puudub vastav kogemus ja õpime töö käigus.»

Maanteeametiga plaanitakse liita veeteedeameti ja lennuamet

«Meie minister (Taavi Aas- toim) käivitas 2019. aasta lõpul käskkirjaga ettepaneku käivitada analüüs ühendameti loomiseks. Töörühmad vormistasid enda ettepanekud veebruariks. Sealt tekkis arusaam, et esimeses etapis olels mõistlik liita maanteeamet, veeteede amet ja lennuamet. Kui need otsused saavad valituses ja parlamendis kinnitatud, võiks uus ühendatud asutus alustada tööd 1. jaanuaril 2021. aastal. Eesmärk oleks transpordiliikide ülene investeeringute kavandamine, efektiivsem riigihaldus ning kättesaadavamad ja paremad avalikud teenused. Eriolukorra tõttu on see arutelu lükkunud nüüd natuke edasi,» selgitas Sauk.

215 miljonit teede ehituseks

Maanteeameti tänavuse aasta eelarvemaht on 280 miljonit, investeeringuteks on ette nähtud 190 miljonit omavahendeid + 25 miljonit välisvahendeid. Lisaeelarvega lisandus 10 miljonit, mida pole veel ühegi objektiga seotud. Esmalt oodatakse ära, mil riigikogu lisaeelarve ära kinnitab.

Uutesse teedeehituse projektidesse on sel aastal plaanis suunata 41,4 miljonit eurot, mida on 8,3 miljonit vähem kui eelmisel aastal. Oluliselt on suurenenud aga kruusateede kõvakatte alla viimise maht. Kui möödunud aastal oli selleks ettenähtud 7,8 miljonit eurot, siis tänavu 13,7 miljonit. Valikud tehakse eelkõige liiklussageduse järgi. Teravdatud tähelepanu all on ka Põlva-, Võru- ja Valgamaa kruusateed.