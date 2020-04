Tööõnnetusena paistnud surm Narvas osutus tapmiseks.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa sõnul taotles ta kahtlustatava vahistamist, kuna alkoholi tarvitades on mehe käitumine ettearvamatu. «Mehe konfliktilahendamise võime on oluliselt langenud, ta ei käitu teiste isikute elust ja tervisest hoolivalt, mistõttu esineb alus kahtluseks, et mees võib jätkuva alkoholi tarvitamise korral jätkata süütegude toimepanemist, sealhulgas selliste süütegude toimepanemist, millega kahjustatakse teiste isikute elu ja tervist,» selgitas prokurör Kõrgmaa.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Tatjana Press sõnas, et tapmises kahtlustatav mees püüdis esimesel ülekuulamisel luua muljet, et tegu oli tööõnnetusega. «Uurijate järjepidev töö aitas välja selgitada, mis tegelikult tootmishoones juhtus. On äärmiselt kahetsusväärne, et omavahelisi konflikte ei suudeta ära lahendada ilma raskemate tagajärgedeta,» ütles Press.