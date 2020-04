Droonid teavitavad tallinlasi eriolukorra reeglitest

Tallinna linn teatas, et abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul saab droonidega teavitada linlasi kehtestatud reeglitest ja meetmetest, et hoida inimeste tervist ning nakkuslevikut võimalikult madalana. «Droonidel on häälevõimekus, mis võimaldab teavitada inimesi koroonaviirusest tingitud eriolukorrast kolmes keeles: eesti, vene ja inglise keeles. Lisaks palutakse inimestel järgida 2+2 nõudeid,» rääkis Klandorf.