Korraldajad edasi lükatud üritustest: tarbijatel ei tohiks olla õigust raha tagasi nõuda

Mitmed Eestis tegutsevad kultuuriürituste korraldajad pöördusid kultuuriministeeriumi ja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole eriolukorra tõttu ära jäänud kultuuriüritustest tuleneva murega. Ära jäänud ürituste piletite kogumaksumus ulatub mitmesaja tuhande euroni. Kui korraldaja peab nõudmisel piletiraha tagastama on korraldajate hinnangul maksejõuetuse saabumine paratamatu. Korraldajate seisukoht on, et praeguses olukorras ei ole tarbijatel õigust ürituse edasilükkamisest tulenevalt raha tagasi nõuda.