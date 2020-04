Reps: tahame lapsed väikeste gruppidena 15. maist kodudest välja tuua

Ennekõike loodab ta väikseid õpperühmi lubada muuseumidesse, matkaradadele ja muudele loovtöödele koos õpetajatega.

Reps ütles stuudiointervjuus, et paraku pole lootustki, et pärast koolivaheaega, 4. mail saaksid kõik lapsed korraga kooli minna, küll aga on plaan võimaldada koduõpet alates 15. maist järkjärgult lõpetada.

Ministri hinnangul võiks alates 15. maist lubada umbes kümneliikmelisi õppegruppe, mis tähendab, et suuremad klassid tuleks kolmeks jagada. Keda kooli kutsuda, jääks õpetajate otsustada - on need siis õpilased, kes vajavad individuaalsemat lähenemist, konsultatsioone või on vaja läbi viia arenguvestlusi lapsevanematega.

Ta möönis, et koduõpe jätkub osaliselt ilmselt ka 15. maist, kuid suuremas osas tahaks ta lapsi ikkagi kodudest välja tuua. Eeskätt loodab ta, et väiksemad õppegrupid saaksid käia muuseumides ja matkaradadel ehk teha klassivälist loovtööd, mida õppeaasta lõpul ikka klassidega tehakse.

Valitsus arutab koduõppe lõpetamise võimalusi neljapäeval.