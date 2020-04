Eriolukord välistab talgud, kuid teisest küljest aitab konnade rändele kaasa see, et autoliiklus on vähenenud. Maanteameti analüüsist selgub, et keskmiselt on autoliiklus vähenenud kolmandiku võrreldes eriolukorra eelse ajaga. Konnade ohutust suurendab fakt, et enim ehk 33% on vähenenud sõiduatode liiklus, need on sõidukid mis liiguvad öösel, just siis kui konnad teed ületama asuvad.