Valitsuse otsus: Saaremaal viiakse läbi masstestimine

«Testimine toimub vabatahtlikkuse alusel. Vahe on lihtsalt selles, et me räägime antikehade testist, et inimesel ei pea olema sümptomeid testimise ajal,» märkis sotsiaalminister. Antikehade test näitab ära, kas inimene on ka varasemalt haigust läbi põdenud. «Mõte on selles, et saada selline pilt, kui suur on olnud Eestis koroonaviiruse levik. Hetkel alustame Saaremaal ning nende tulemuste pinnalt vaatame, kas need toimivad, töötavad ja näitavad usaldusväärset tulemust,» selgitas Kiik. Pärast seda hakatakse vaatama, kuhu ja millistes etappidest seda Eestis laiendada.