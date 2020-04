Leedu tegi ettepaneku luua Rail Balticu järelevalveks ühiskomitee

«Me tunnistame, et Rail Balticu juhtimismudelit tuleb optimeerida, et see oleks efektiivsem. Me oleme valmis käivitama lähiajal riigihanked raudteeliini ehitamiseks Kaunasest Läti piirini ja alustama ehitust 2021. aastal,» ütles transpordiminister Jaroslav Narkevic.