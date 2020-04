Kuressaare haigla töötaja kogemus koroonaosakonnas

Juba veebruarikuise praktika ajal avastas Angela, et teatud ruumides hakkab tal nina nagu kraanist vett jooksma. «Tõenäoliselt olen mõnele osakonnas kasutatavale desinfitseerimisvahendi koostisosale õrnalt allergiline,» oletas ta. «Hetkeolukorras tähendab see, et tihti on mul pool nägu maski all sõna otseses mõttes tatti täis. Osakonnas maski ära võtta ei saa ja osakonnast välja minna ei ole kaaluka põhjuseta võimalik. Näo saab puhtaks kõige varem siis, kui õde su kord jälle proovidega laborisse saadab.»