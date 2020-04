Suure Nädala jumalateenistuste ülekanded televisioonis, raadios ja veebis

Toompea koguduse Ülestõusmispühade teemaline veebileht, kus on tunnistusi, ning ka Suure Reede ja Ülestõusmispühade jumalateenistus, kell 12.00 LIVE ülekande lingid on aadressil www.rist.ee

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit Jumalateenistust ülekanded on jälgitavad aadressidelt kogudus.net ja otse.advent.ee Kõiki salvestusi ja jumalateenistusi saab järele vaadata aadressil advent.ee/video

Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik Jumalateenistused on jälgitavad järgmisel aadressil: https://m.facebook.com/ICCECEurope

Eriolukorra tõttu ei ole võimalik korraldada oikumeenilist ristiteed Tallinna vanalinnas, nagu see on toimunud varasematel aastatel. EKN-i kodulehel ja Facebooki lehel https://www.facebook.com/EstonianCouncilofChurches/ avaldatakse Ristitee tekstid, millede abil on võimalik läbida Ristitee kodus või virtuaalses osaduses teiste kristlaste