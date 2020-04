TAI saatis 12 000 Eesti inimesele kutse osaleda koroonauuringus

Tervise Arengu Instituut (TAI) saatis Eesti elanike e-posti aadressidele välja 12 000 uuringukutset, et hinnata ja analüüsida, milline on inimeste teadlikkus, hoiakud ja arusaamad seoses uue koroonaviirusega - uuringu tulemused on abiks epidemioloogilise olukorra hindamiseks.