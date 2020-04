Piirivalvurid pidasid Valgamaal kinni ebaseadusliku piiriületaja

«Autojuhi selgitused on praeguseks võetud ning ühtegi head põhjust tal piiririkkumisele ei olnud,» ütles piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

Mees teadis, et piirikontroll on ajutiselt taaskehtestatud ning piiripunktidevahelisel alal ei tohi piiri ületada. Samuti teadis ta, et Eestisse naasmine toob kaasa kahenädalase kohustuse kodus püsida.