Laupäeval toimub Kinoteatri heategevuslik etendus Toidupanga toetuseks

Etenduse teeb Kinoteatri sõnul eriliseks see, et publik saab olenemata kehtestatud reeglitest kõige ligilähedasema tunde päriselt etendusel viibimisega. Vaatajad istuvad Henriku ees ekraanidel ning ka esineja näeb ja kuuleb publikut ning tajub nende kohalolu.

Kultuurikatlasse on eriolukorra ajaks üles seatud kaasaegne kaugjuhitav stuudio, mis tähendab, et Henrik viibib stuudios reaalselt üksi ning kogu tehniline meeskond juhib masinavärki oma kodudest. Etenduse ligipääsu link saadetakse kõigile piletiostjatele vahetult enne etendust.

«Selline tehniline lahendus on igas mõttes eriolukorra leiutis. Paljud tublid ettevõtted on otsinud uusi lahendusi, et üritused, konverentsid ja etendused saaksid kuidagi toimida ilma, et inimesed ennast ohtu seaksid,» kirjeldab virtuaallahenduste eestvedaja Lehari Kaustel.