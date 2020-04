VIDEO JA BLOGI ⟩ Terviseamet: viimasel ööpäeval nõudis koroonaviirus veel kolme inimese elu

Minister Kaimar Karu selgitas, et Kredexi ja EASiga tegeletakse uute meetmete kallal. Tänaseks on mitmeid uusi toiminguid juba toimunud. Näiteks, EASi on laiendanud toetatavaid sihtgruppe ehk tööstusele tuleb lisaks ka teenendav sektor. Kredexi poolelt vaadati üle intressimäärad ja käenduse piirmäär eemaldati.

Alatest 19. aprillist jätkub laevaliiklus ainult Helsingi-Tallinn. Vastupidi pole inimestel võimalik enam liikuda. Kaubavedu jätkub endisel kujul. Kõik need otsused toimusid Soome valitsuse meetmetena viiruseleviku takistamiseks. Transiit Helsingist Tallinna on endiselt võimalik, kuid tuleb ennast varustada dokumentidega, et lõppsihtkoht on Eesti.