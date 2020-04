Valitsus teeb eriolukorra pikendamise otsuse aprilli lõpus

«Kas eriolukord pikeneb või mitte, selle otsuse teeb valitsus aprillikuu lõpupoole, kuskil 25. kuupäeva juures,» ütles Ratas esmaspäeval ERRile. Peaminister lisas, et Eestis on koroonaviiruse levik olnud tänaseni pigem tõusufaasis ning on raske prognoosida, millal see jõuab langusesse. Lisaks sõnas Ratas, et lisapiiranguid hetkel plaanis kehtestada ei ole.

«Kõige olulisem sõnum, mida ma kogu selle koroonateema lõppu ütleksin: ei tohi lasta end lõdvaks praegu, ei tohi võtta seda hoiakut, et nüüd on tehtud, nüüd on korras. Annan täiesti selge signaali: me ei lõpeta 30. aprilliga eriolukorda ära. Me peame meetmeid hoidma,» teatas rahandusminister Martin Helme nädalavahetusel.

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid kritiseeris valitsuse vastuolulisi sõnumeid seoses eriolukorra pikendamisega. «Sise- ja rahandusminister teatasid nädalavahetusel kindlas kõneviisis, et eriolukord pikeneb. Täna ütles peaminister, et see otsustatakse hoopis aprilli lõpus. Keda peaksid Eesti inimesed ja ettevõtted uskuma, kuidas oma plaane tegema? Taeva pärast, valitsuse liikmed ei tohi mingil juhul segadust, kaost ja teadmatust juurde tekitada,» selgitas Kaljulaid.

Reformierakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet märkis, et praeguse eriolukorra ajal eeldaks valitsusliikmetelt sõnumeid, mille osas on nii kokkulepe kui ka sisuline põhjendus. «Lihtsalt lahmimine ei ole kuidagi kohane. Ei pühapäevastes raadiomonoloogides ega mujal. Seda enam, kui tegemist on soologa ühiskonda ja iga inimest karmilt mõjutavate piirangute teemal,» selgitas ta, lisades, et tähelepanuvajadus ei saa olla ühiskondliku stressi suurendamise põhjendus.