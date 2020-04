Riigikogu liikmed moodustasid turismi toetusrühma

Turismi toetusrühma esimees Annely Akkermann ütles, et turismi puhul on praeguse kriisi ajal tegemist ühe enam kannatada saanud majandussektoriga, sest turismiettevõtete tegevus on täielikult peatunud. «Samal ajal on tegemist sektoriga, mis on eelmistel aastatel loonud kaheksa protsenti rahvuslikust kogutoodangust ning kui arvestada, et Eesti maksukoormus on 33 protsenti, siis maksnud keskmiselt võttes 700 miljonit eurot makse. Tegelikult vast isegi rohkem, sest turism on töömahukas, aga tööjõukulud on Eestis maksustatud keskmisest kõrgemalt,» selgitas Akkermann.